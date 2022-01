Barcellona, non c’è tregua per Ansu Fati: il 10 blaugrana ancora ko (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli infortuni continuano a tormentare Ansu Fati: il dieci del Barcellona nella sfida di ieri è uscito in lacrime Non c’è tregua per il numero dieci del Barcellona Ansu Fati. Ieri sera nella sfida di Coppa del Re è uscito in lacrime dopo aver accusato un problema muscolare. Secondo Sport, il talento classe 2002 avrebbe riportato una lesione muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Gli infortuni continuano a tormentare: il dieci delnella sfida di ieri è uscito in lacrime Non c’èper il numero dieci del. Ieri sera nella sfida di Coppa del Re è uscito in lacrime dopo aver accusato un problema muscolare. Secondo Sport, il talento classe 2002 avrebbe riportato una lesione muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

