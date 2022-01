APRE: “L’Europa punti di più su ricerca e innovazione, fulcro delle nuove sfide” (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’APRE – Agenzia per la Promozione della ricerca Europea – ha consegnato nella giornata di ieri il Manifesto “Research and Innovation for the Future of Europe” ai membri della sessione plenaria della Conferenza sul futuro delL’Europa. “Invitiamo la Conferenza sul futuro delL’Europa a discutere e approfondire nei prossimi mesi le tematiche di ricerca e innovazione, in modo da porre la ricerca e innovazione al centro del dibattito sulle future sfide e priorità dell’Unione europea”. L’appello dell’APRE L’APRE aveva già lanciato l’appello lo scorso novembre, firmato da 94 organizzazioni e associazioni dell’intera comunità europea di ricerca e innovazione. I ... Leggi su fmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’– Agenzia per la Promozione dellaEuropea – ha consegnato nella giornata di ieri il Manifesto “Research and Innovation for the Future of Europe” ai membri della sessione plenaria della Conferenza sul futuro del. “Invitiamo la Conferenza sul futuro dela discutere e approfondire nei prossimi mesi le tematiche di, in modo da porre laal centro del dibattito sulle futuree priorità dell’Unione europea”. L’appello dell’L’aveva già lanciato l’appello lo scorso novembre, firmato da 94 organizzazioni e associazioni dell’intera comunità europea di. I ...

Advertising

ManfrediPotenti : RT @ChiodiDonatella: REGOLE #ANTICOVID: L'#INGHILTERRA APRE LA #FRANCIA CI PENSA IN #ITALIA SI DISCUTE SE LA #CARTAIGIENICA È TRA I #BENIPR… - PaolaBonfadelli : RT @ChiodiDonatella: REGOLE #ANTICOVID: L'#INGHILTERRA APRE LA #FRANCIA CI PENSA IN #ITALIA SI DISCUTE SE LA #CARTAIGIENICA È TRA I #BENIPR… - FMag56312093 : APRE: “L’Europa punti di più su ricerca e innovazione, fulcro delle nuove sfide” - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: REGOLE #ANTICOVID: L'#INGHILTERRA APRE LA #FRANCIA CI PENSA IN #ITALIA SI DISCUTE SE LA #CARTAIGIENICA È TRA I #BENIPR… - 04Carmen20 : RT @ChiodiDonatella: REGOLE #ANTICOVID: L'#INGHILTERRA APRE LA #FRANCIA CI PENSA IN #ITALIA SI DISCUTE SE LA #CARTAIGIENICA È TRA I #BENIPR… -

Ultime Notizie dalla rete : APRE L’Europa NIO apre la sua prima stazione di scambio batteria in Europa. È in Norvegia, e sarà la prima di una lunga serie DMove.it