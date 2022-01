Almeno 70 persone sono morte in una serie di bombardamenti in Yemen, che hanno anche provocato l’interruzione di internet in tutto il paese (Di venerdì 21 gennaio 2022) Almeno 70 persone sono state uccise e 100 sono state ferite in una serie di bombardamenti particolarmente distruttivi in Yemen. Tra gli obiettivi dei bombardamenti c’erano una prigione nella città di Saada e varie infrastrutture delle telecomunicazioni nella città portuale Leggi su ilpost (Di venerdì 21 gennaio 2022)70state uccise e 100state ferite in unadiparticolarmente distruttivi in. Tra gli obiettivi deic’erano una prigione nella città di Saada e varie infrastrutture delle telecomunicazioni nella città portuale

