Alexa down, il dispositivo Amazon non risponde: ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Molti utenti di Alexa questa mattina hanno provato a interagire senza successo. Si è verificato, infatti, un Alexa down . L'assistente personale sviluppato da Amazon è stato fuori uso dappertutto. I ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Molti utenti diquesta mattina hanno provato a interagire senza successo. Si è verificato, infatti, un. L'assistente personale sviluppato daè stato fuori uso dappertutto. I ...

Advertising

techprincess_it : Persino #Alexa ci lascia (per un po'!) T_T #alexadown - esseasterisco : RT @lucaviscardi: Alexa... 'Si è verificato un problema...' Se il vostro smart speaker non risponde, non è il solo. Alexa Down in tutta Eur… - UgoRom : RT @lucaviscardi: Alexa... 'Si è verificato un problema...' Se il vostro smart speaker non risponde, non è il solo. Alexa Down in tutta Eur… - FraaaGG : @disappointedemi A me non si spegneva più la sveglia ho rischiato di svegliare tutto il vicinato. Tolto e rimesso l… - andreastoolbox : Alexa down: impossibile usare l'assistente vocale Amazon | Wired Italia -