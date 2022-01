Yunex Traffic | così Atlantia torna in carreggiata Grazie anche ai soldi dello Stato italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) C’è voluta la tragedia del ponte Morandi (43 morti) per far cambiaree strategie di sviluppo ad. È di qualche giorno fa infatti la notizia che la holding controllata dalla famiglia Benetton ha sottoscritto con Siemens il contratto per l’acquisto della società, per un corrispettivo di 950 milioni di euro., con quartier generale a Monaco di Baviera ma presente in tutto il mondo, è uno dei maggiori operatori globali attivi nell’innovativo settore dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e delle Smart Mobility. L’acquisizione diamplia il business di, che passa dalla gestione di infrastrutture (autostrade, aeroporti, servizi avanzati di mobilità) all’innovazione e ...