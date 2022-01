Uomini e donne | chi è l’opinionista Tinì Cansino? Rimarrete sorpresi

Advertising

nzingaretti : Massima solidarietà agli agenti che oggi sono rimasti feriti durante lo sgombero del locale occupato abusivamente d… - europainitalia : Troppo spesso, con riferimento a posizioni lavorative ai vertici, gli uomini dicono che è difficile trovare donne c… - robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - PieroCastellano : RT @RescueMed: ?? Questa notte la #MareJonio, dopo una difficile operazione #SAR durata 4 ore, ha soccorso oltre 100 tra donne, uomini e min… - dropintheocaen : @paxfuit ce ne stava uno per le donne che ha preso miriana e ce ne sta un altro per gli uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini donne

ROMA - ' Questa notte nave Mare Jonio, dopo una difficile operazione SAR durata 4 ore, ha soccorso oltre 100 trae minori in fuga dalla Libia . Erano su una barca in legno che stava affondando, alcuni erano già in mare e sono stati recuperati. Ora sono tutti in salvo. La ricerca e il soccorso di ...La Festa odierna " aggiunge " ci dà lo spunto per sottolineare l'importanza del ruolo e dei compiti di tutti glie ledella nostra Polizia Locale. Impegno e spirito di servizio che non ...Ciprian Aftim commenta la scelta di Luca Salatino, l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne, che dopo non essere stato ...(ANSA) - PALERMO, 20 GEN - La nave Mare Jonio di Mediterranea ha compiuto 2 operazioni di soccorso nel canale di Sicilia prendendo a bordo 208 migranti. "Questa notte la nave dopo una difficile operaz ...