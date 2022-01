Ucraina | venti di guerra crescenti Assembramenti militari ? Stop con correzione di Biden a Putin

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Joemette in guardia Mosca sulle operazioniai confini 'qualsiasi sconfinamento delle truppe russe equivarebbe ad una invasione'. Usa non indifferenti a questa prova di forza - ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina venti

Joe Biden mette in guardia Mosca sulle operazioni militari ai confini 'qualsiasi sconfinamento delle truppe russe equivarebbe ad una invasione'. Usa non indifferenti a questa prova di forza - ...leggi anche Dall'al Kazakistan: così Putin vuole rifondare l'URSS?di guerra trae Russia Da anni in maniera indiretta Russia esono in guerra nel Donbass , un ...E poi ha spiegato che un’invasione su vasta scala è la “cosa più significativa che è accaduta nel mondo in termini di guerra e pace dalla Seconda Guerra Mondiale” e “potrebbe sfuggire di mano”. Intant ...Il rappresentante russo presso l’Ue Vladimir Chizhov teme una fase di stallo sulla risoluzione dei problemi della questione ucraina ...