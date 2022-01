Studio in un magazzino | collaboratori in nero | nessuna laurea e agenda fitta di clienti | scoperto un falso dentista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Unè stato, insieme a duein, in unadibito a. Operava sui pazienti con un diploma e senzaautorizzazione Utilizzava uncome ‘dentistico’, si avvaleva diine non aveva nè lain odontoiatria nè risultava iscritto all’albo dei dentisti. È L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

MessinaMag : I finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, insieme all’Asp, hanno denunciato un fals… - NuovoSud : Studio medico nel magazzino, denunciato a Palermo un falso dentista - Lasiciliaweb : Nel magazzino studio con falso dentista Palermo. Esercitava la professione senza avere la laurea… - adexpo_it : JobList Lavoro, corso di gestione del magazzino (Full-time), studio d'alessio dott.ssa tiziana, Rovigo: Hai più di… - joblist_it : Lavoro, corso di gestione del magazzino (Full-time), studio d'alessio dott.ssa tiziana, Rovigo: Hai più di 30 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Studio magazzino

NewNotizie

... Enti pubblici e privati, Autrici (senza limiti di età, cittadinanza, residenza e titolo di).opere d'artigianato artistico della Cooperativa di promozione Sociale integrata Onlus "".Il produttore conserverà queste forme presso il proprio(pegno non possessorio) e potrà ... L'operazione è stata realizzata in collaborazione con loLegale Demuro Russo per la parte ...I finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo, insieme all’Asp, hanno denunciato un falso dentista e sequestrato lo studio realizzato in un magazzino nel quartiere Boccadifa ...I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, insieme a personale specializzato dell’Azienda Sanitaria Provinciale, hanno sottoposto a sequestro un magazzino adibito a stud ...