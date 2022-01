Mino Raiola è grave: ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Situazione complicata per l’agente al San Raffaele di Milano Non arrivano notizie positive sulle condizioni di salute di Mino Raiola. Stando a quanto riferito dalla Bild l’agente tra gli altri di Haaland e Pogba, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, sarebbe attualmente in terapia intensiva. Le sua situazione è delicata e viene costantemente monitorata dai medici. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Situazione complicata per l’agente al San Raffaele di Milano Non arrivano notizie positive sulle condizioni di salute di. Stando a quanto riferito dalla Bild l’agente tra gli altri di Haaland e Pogba,all’Ospedale San Raffaele di Milano, sarebbe attualmente in. Le sua situazione è delicata e viene costantemente monitorata dai medici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MinoRaiola : Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di control… - Gazzetta_it : Paura per Mino Raiola: operato d’urgenza al San Raffaele - AlexSandroDiMer : RT @AnfetaMilan: Non condivido le cattiverie augurate a Mino Raiola, che vengono dette a cuor leggero da chi non sta davvero pensando a cos… - DaznDdl : RT @AnfetaMilan: Non condivido le cattiverie augurate a Mino Raiola, che vengono dette a cuor leggero da chi non sta davvero pensando a cos… - AnfetaMilan : Non condivido le cattiverie augurate a Mino Raiola, che vengono dette a cuor leggero da chi non sta davvero pensand… -