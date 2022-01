Migranti, la Mare Jonio salva oltre 200 persone al largo della Libia: ci sono anche 14 donne e due neonati (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio la nave Mare Jonio ha portato a termine due operazioni di soccorso per un totale di 208 tra donne, uomini e bambini in fuga dalla Libia. Un primo barcone, con a bordo oltre 100 Migranti è stato soccorso dopo “una difficile operazione Sar durata quattro ore“. Alcuni erano già finiti in acqua. “Erano su una barca in legno che stava affondando, alcuni erano già in Mare e sono stati recuperati. Ora sono tutti in salvo”, spiega Mediterranea Saving Humans. Un secondo intervento di soccorso è stato portato a termine in mattinata, durante il quale l’equipaggio della nave umanitaria ha tratto in salvo altre 107 persone. Sul barcone in pericolo viaggiavano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio la naveha portato a termine due operazioni di soccorso per un totale di 208 tra, uomini e bambini in fuga dalla. Un primo barcone, con a bordo100è stato soccorso dopo “una difficile operazione Sar durata quattro ore“. Alcuni erano già finiti in acqua. “Erano su una barca in legno che stava affondando, alcuni erano già instati recuperati. Oratutti in salvo”, spiega Mediterranea Saving Humans. Un secondo intervento di soccorso è stato portato a termine in mattinata, durante il quale l’equipaggionave umanitaria ha tratto in salvo altre 107. Sul barcone in pericolo viaggiavano ...

