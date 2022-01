(Di giovedì 20 gennaio 2022) La scomparsa diha toccato tutti, non soltanto per la sua giovane età, ma perché il ragazzo godeva di ottima salute fino a pochi giorni prima del suo “mal di testa”. Ieri seramentre stava parlando con Davide Silvestri e Lulù Selassié hato il cantante di Amici e la sua triste storia. “Sono rimasto molto colpito da quello che è successo a. Ragazzi abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale e l’hanno mandato a casa. Quello che è successo è proprio ingiusto. E com’è andata la sua storia? Si lamentava di un mal di testa, il suo ultimo post su Instagram: “Ho un forte mal di testa, vorrei un tramonto, che cosa posso fare?”. Lo hanno mandato a casa dicendogli di prendere una Tachipirina pensando ...

Advertising

StraNotizie : Manuel Bortuzzo ricorda Michele Merlo al GF Vip - instaNewsIT : Manuel e Lulù prima dell'addio al #gfvip - crisocolla73 : La vostra storia,da giorno 0, abbatte ogni ostacolo,ogni critica,ogni cattiveria,ogni pregiudizio,ogni età! Io vi s… - infoitcultura : Manuel Bortuzzo, colpo definitivo per lui dentro la casa: ora è con le spalle al muro - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo ridicolizzato in casa: una brutta immagine! -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

svela il suo vero nome al Grande Fratello Vip/ "Io mi chiamo..." È statoa ricordare Michele, ripercorrendo i terribili momenti della sua morte di fronte ai commossi e ......inquilini avrebbe però definito inadeguatonei panni di Romeo a causa della sua disabilità. La reazione di Lulù non si è fatta attendere. La Selassiè ha subito raccontato l'episodio a:...L’arrivo delle moglie d Alex Belli, all’interno della casa, Delia Duran ha portato ad una rottura di alcuni equilibri, già precari per giunta. Il prossimo 21 gennaio, Manuel Bortuzzo dovrebbe abbandon ...Gf Vip 6: Lulù su tutte le furie per la frase rivolta a Manuel. Irritazione che è decisamente aumentata quando alle orecchie della nobile sono arrivate voci su una presunta frase detta da qualcuno deg ...