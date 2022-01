Lo ricordate tra i cantanti della seconda edizione di Amici? Cos’è successo dopo il programma e com’è oggi, incredibile (Di giovedì 20 gennaio 2022) Abbiamo ammirato il suo talento tra i cantanti della seconda edizione di Amici: non immaginereste mai cosa ha fatto dopo il talent. E’ trascorso quasi un ventennio da quando Daniele Perrino partecipò alla seconda edizione di Amici, all’epoca chiamato ancora Saranno Famosi. Il talent veniva trasmesso ancora su Italia 1 e gli allievi dovevano cimentarsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Abbiamo ammirato il suo talento tra idi: non immaginereste mai cosa ha fattoil talent. E’ trascorso quasi un ventennio da quando Daniele Perrino partecipò alladi, all’epoca chiamato ancora Saranno Famosi. Il talent veniva trasmesso ancora su Italia 1 e gli allievi dovevano cimentarsi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Leilaprincess99 : RT @FrancescoP991: Ma come fate a preferire Denise? L'esagerata sarebbe Federica? Lo conosce da 2 ore e già pretende che Matteo sia innamor… - FrancescoP991 : Ma come fate a preferire Denise? L'esagerata sarebbe Federica? Lo conosce da 2 ore e già pretende che Matteo sia in… - gattopardopievi : Ma voi, vi ricordate quando spasimavate 'tra i terebinti, sotto ogni albero verde'?! Eh? Eh? - TuttoH24 : Ricordate la scena mozzafiato in No time to die del salto della moto sul muraglione della Cattedrale di Matera? Ben… - UmbertoexIT : Ehi frens, vi ricordate quando il m5s ad ogni occasione faceva votare on-line nella 'piattaforma'? Vi ricordate che… -