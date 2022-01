“Io minacciato, è questo quello che volevate”, lo scontro tra Pregliasco e Borgonovo a Zonabianca | VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si spegne la eco mediatica e le polemiche dopo il servizio mandato in onda martedì da Mario Giordano a “Fuori dal Coro” e la successiva ripresa sul quotidiano La Verità sull’Ospedale Galeazzi di Milano e le presunte operazioni (non urgenti) rinviate per i pazienti che ancora non hanno ricevuto la terza dose. E negli studi di Rete4 si è consumato lo scontro tra il direttore sanitario del nosocomio ortopedico, Fabrizio Pregliasco, e il vice-direttore del quotidiano guidato da Maurizio Belpietro, Francesco Borgonovo. A #Zonabianca @preglias spiega a @franBorgonovo, vicedirettore de La Verità, di essere stato minacciato dopo che il suo giornale ha pubblicato un articolo contro il suo ospedale pic.twitter.com/8DAoRe8l72 — Zona Bianca (@zona bianca) January 19, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Non si spegne la eco mediatica e le polemiche dopo il servizio mandato in onda martedì da Mario Giordano a “Fuori dal Coro” e la successiva ripresa sul quotidiano La Verità sull’Ospedale Galeazzi di Milano e le presunte operazioni (non urgenti) rinviate per i pazienti che ancora non hanno ricevuto la terza dose. E negli studi di Rete4 si è consumato lotra il direttore sanitario del nosocomio ortopedico, Fabrizio, e il vice-direttore del quotidiano guidato da Maurizio Belpietro, Francesco. A #@preglias spiega a @fran, vicedirettore de La Verità, di essere statodopo che il suo giornale ha pubblicato un articolo contro il suo ospedale pic.twitter.com/8DAoRe8l72 — Zona Bianca (@zona bianca) January 19, ...

Advertising

neXtquotidiano : “Io minacciato, è questo quello che volevate”, lo scontro tra #Pregliasco e #Borgonovo a #Zonabianca | VIDEO - Euronauseata : @zaiapresidente @M_Fedriga E chi ha suscitato questo odio gratuito? #Fedriga che ha insultato e.minacciato i non va… - robertofella1 : Questo essere ha minacciato anche Paolo del re #chilhavisto - jacopo_grossi : @zona_bianca @preglias @franborgonovo 'Tu sei un ladro. Sì ma io sono stato minacciato dal mio vicino di casa perch… - Clalblanca : Si anche secondo me è questo. È mi fa ribrezzo Soleil che non ha detto il loro segreto quando Alfonso ha chiesto, m… -