Inter-Venezia a rischio rinvio a causa del Covid: focolaio nella squadra di Zanetti

La partita della 23esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Venezia è a rischio rinvio a causa di un focolaio scoppiato nella squadra di Paolo Zanetti. La compagine di Simone Inzaghi è reduce dalla sofferta qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro l'Empoli e nell'ultimo match di campionato è arrivato un pareggio contro l'Atalanta. Secondo le ultime notizie che sono circolate si sarebbe registrato un focolaio nella squadra di Paolo Zanetti. I calciatori sono stati sottoposti a tamponi rapidi e alcuni hanno dato esito positivo, al momento non è stato comunicato il numero dei contagiati. Il club non ha pubblicato alcun comunicato, è in attesa di avere ...

