Ilenia Fabbri, il killer: 'L'ex voleva uccidessi anche un altro' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il sicario ha confessato il delitto su commissione e ha raccontato che oltre alla ex, ilmandante voleva anche che uccidesse un promoter finanziario. Il mandante ha invece parlato di incarico dato al ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il sicario ha confessato il delitto su commissione e ha raccontato che oltre alla ex, ilmandanteche uccidesse un promoter finanziario. Il mandante ha invece parlato di incarico dato al ...

Advertising

infoitinterno : “Il marito di Ilenia Fabbri mi commissionò anche un altro omicidio”, la deposizione del sicario - infoitinterno : Femminicidio di Ilenia Fabbri. Parlano i 2 imputati. Barbieri, freddo e preciso, conferma la sua versione e inchiod… - infoitinterno : Faenza, femminicidio Ilenia Fabbri: ex marito e killer in aula. 'Doveva solo spaventarla', 'Così l'ho ammazzata' - raspa90 : RT @repubblica: Faenza, femminicidio Ilenia Fabbri: ex marito e killer in aula. 'Doveva solo spaventarla', 'Così l'ho ammazzata' [dal nostr… - repubblica : Faenza, femminicidio Ilenia Fabbri: ex marito e killer in aula. 'Doveva solo spaventarla', 'Così l'ho ammazzata' [d… -