IL PRIMO MINISTRO CECO PETR FIALA PONE FINE AGLI OBBLIGHI VACCINALI. (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il PRIMO MINISTRO CECO PONE FINE AGLI OBBLIGHI di vaccinazione 'Non vogliamo allargare le fratture nella società' ~PETR FIALA Il governo CECO sta PONEndo FINE AGLI OBBLIGHI VACCINALI contro il COVID per evitare "l'ispessimento delle fratture" nella società. La notizia è stata data dal premier PETR FIALA in conferenza stampa mercoledì.

