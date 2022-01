Grosseto | morto 36enne caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia | recisa l’arteria femorale con le zanne

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Un uomo di 36 anni èmercoledì 19 gennaiounadidopo essere statoda un. L’incidente mortale è avvenuto nei boschi della riserva naturale del Pigelleto di Piancastagnaio, tra le province di Siena e, poco dopo le 12:30. Secondo quanto riportato dalle agenzie, l’animale si è parato all’improvviso davanti all’uomo, che non ha neanche avuto il tempo di reagire. Illo ha attaccato, colpendolo all’inguine e recidendoglicon le. I suoi compagni didi Giulio Burattini hanno sentito il suo ultimo messaggio via radio, come ha riportato Il Resto del Carlino: “Aiuto, sto morendo”. Quando sono ...

L'animale ha caricato il 36enne che gli aveva sparato Un uomo di 36 anni èdurante una battuta al cinghiale nei boschi di Castell'Azzara, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, che sono intervenuti, l'uomo avrebbe sparato a ...di Marco Gasperetti Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'uomo ha sparato a un cinghiale ma dopo averlo colpito l'animale lo ha caricato recidendogli l'arteria femorale Èdissanguato dopo essere stato caricato da un cinghiale al quale aveva sparato . La vittima è un cacciatore grossetano di 36 anni. Tutto è accaduto in un attimo nei boschi alle pendici ...Il colpo al cinghiale, la carica dell'animale e il tragico incidente di caccia. Un uomo di 36 anni è deceduto durante una battuta al cinghiale in Maremma, ...Cinghiale uccide il cacciatore che gli aveva sparato. Tragico incidente di caccia nei boschi di Castell'Azzara in Maremma ...