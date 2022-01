Google Maps non funziona più su Android Auto dopo l’ultimo upgrade

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022), ovvero il famoso servizio Internet sviluppato dal colosso di Mountain View per la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di qualsiasi parte della Terra, rappresenta dunue uno strumento molto utile per spostarsi da un posto all’altro, ma che ogni tanto come tante altrelità, mostra alcuni problemi. Nelle ultime ore diversi utenti hanno fatto delle segnalazioni per quanto riguarda la versione 7.2 dell’applicazione. Infatti, in seguito all’aggiornamento della release, l’app è scomparsa da, ossia lo standard basato su smartphone per consentire ai dispositivi mobili (dotati di sistema operativo) di essere utilizzati intramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto. Precisamente il servizio ...