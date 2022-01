Elisa Di Eusanio | chi è il compagno Andrea Lolli | ” Colpo di fulmine immediato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022)Diè un’attrice originaria di Teramo che si è trasferita giovanissima a Roma con il sogno di avere una carriera nel mondo del cinema e della tv. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e la sua relazione con un collega attore.Diha studiato presso il liceo classico Melchiorre Delfico e a seguire ha a lungo frequentato il laboratorio di arte e spettacolo fondato da sua madre Mariella Converti Nel 1998 si è iscritta alla scuola di teatro Spazio tre e, a seguire, si è trasferita a Roma per seguire i corsi dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Successivamente è entrata a far parte della compagnia teatrale di Carlo Giuffré e ha recitato come attrice di cinema e di teatro. Il suo debutto nel grande schermo è avvenuto nel ...