Donna rapinata e accoltellata in strada a Pisogne, identificati 4 giovani (Di giovedì 20 gennaio 2022) accoltellata e rapinata in strada da quattro giovani nella tarda sera di ieri, una Donna di 60 anni residente a Pisogne, in provincia di Brescia. L'hanno aggredita alle spalle mentre rientrava a casa, minacciandola con dei coltelli per portarle via la borsa, il cellulare e poi fuggire via. La Donna ha provato a divincolarsi e opporre resistenza per difendersi, trovando la lama di un coltello che le ha ferito una mano. Sul posto sono intervenute cinque pattuglie dei carabinieri di Breno e un'ambulanza che l'ha portata all'ospedale di Lovere, dove è stata dimessa in nottata con prognosi di 10 giorni. Dopo un paio d'ore, i militari sono riusciti a identificare i quattro presunti responsabili, di cui tre minorenni, tutti residenti in basssa Valdmonica. Uno dei tre è stato ...

