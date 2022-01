Delia Duran, il retroscena sul GF Vip e Alex Belli: “Mi hanno bloccato gli autori” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Delia Duran è la new entry nella Casa del GF Vip e da quando è entrata nella Casa si sta facendo conoscere dagli altri inquilini e provando a chiarire con Soleil Sorge. In diretta la modella venezuelana aveva spiegato il motivo della decisione di entrare come concorrente: essere riconquistata da Alex Belli. E sicuramente in questi giorni il nome del marito ha dominato i discorsi di Delia Duran. Discorsi che hanno però finito col dividere gli altri gieffini. Molti sono ancora dubbiosi e hanno sollevato varie ipotesi sul loro rapporto e su come hanno gestito il loro matrimonio dentro e fuori il GF Vip 6. Delia Duran, il retroscena sul suo ingresso in Casa Nella Casa c’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)è la new entry nella Casa del GF Vip e da quando è entrata nella Casa si sta facendo conoscere dagli altri inquilini e provando a chiarire con Soleil Sorge. In diretta la modella venezuelana aveva spiegato il motivo della decisione di entrare come concorrente: essere riconquistata da. E sicuramente in questi giorni il nome del marito ha dominato i discorsi di. Discorsi cheperò finito col dividere gli altri gieffini. Molti sono ancora dubbiosi esollevato varie ipotesi sul loro rapporto e su comegestito il loro matrimonio dentro e fuori il GF Vip 6., ilsul suo ingresso in Casa Nella Casa c’è ...

