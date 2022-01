Covid oggi Austria, via libera a obbligo vaccinale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamento in Austria ha approvato l’obbligo vaccinale con una larga maggioranza. Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, aveva presentato il disegno di legge, sostenuto anche dai Social democratici all’opposizione, definendo il vaccino come un atto di solidarietà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamento inha approvato l’con una larga maggioranza. Il ministro della Salute, Wolfgang Mückstein, aveva presentato il disegno di legge, sostenuto anche dai Social democratici all’opposizione, definendo il vaccino come un atto di solidarietà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

