Cosa conta di più: il dovere alla corona o l'amore che fa battere il cuore? A riscaldarci in questo gelido inverno arriva oggi Il trattamento Reale di Rick Jacobson, nuova romantica commedia targata Netflix. Una colorata favola pop riservata a chi sogna una storia d'amore classica – con lieto fine – ma anche moderna, come quella tra un affascinante principe e una ragazza comune. Leggi anche › A San Valentino appuntamento su Netflix con "Fedeltà": la serie italiana che ci farà piangere Il trattamento reale, la trama Isabella (Laura Marano) è una parrucchiera newyorkese di origini italiane che gestisce il salone di bellezza Bellissime. A un certo punto riceve la richiesta di tagliare i capelli al principe Thomas di Lavania (Mena Massoud), che ha bisogno di un nuovo taglio per la sua festa di fidanzamento. Si occupa con perizia ...

