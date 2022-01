“Chimica”: la Rettore torna a Sanremo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Due generazioni a confronto: Donatella Rettore e Ditonellapiaga raccontano “Chimica”, il brano che canteranno al Festival di Sanremo. Che brano è “Chimica”? Chimica è il punk della Rettore e l’hip hop di Ditonellapiaga fusi in un unico, elettrizzante brano. Le due cantautrici sono in sintonia, lo si nota da come interagiscono nel corso della conferenza stampa e dagli sguardi che Ditonellapiaga riserva alla propria eroina. Nonostante l’outfit antitetico (dark e rock per la Rettore, più sobrio per Ditonellapiaga), le due cantautrici condividono lo stesso spirito indomito. La Rettore è scatenata: il suo entusiasmo rasenta quello di una debuttante e il suo modo di porsi, da antidiva, ne esalta la trasparenza. Quella che indossa non è una maschera e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Due generazioni a confronto: Donatellae Ditonellapiaga raccontano “”, il brano che canteranno al Festival di. Che brano è “”?è il punk dellae l’hip hop di Ditonellapiaga fusi in un unico, elettrizzante brano. Le due cantautrici sono in sintonia, lo si nota da come interagiscono nel corso della conferenza stampa e dagli sguardi che Ditonellapiaga riserva alla propria eroina. Nonostante l’outfit antitetico (dark e rock per la, più sobrio per Ditonellapiaga), le due cantautrici condividono lo stesso spirito indomito. Laè scatenata: il suo entusiasmo rasenta quello di una debuttante e il suo modo di porsi, da antidiva, ne esalta la trasparenza. Quella che indossa non è una maschera e ...

