Carenza di medici, infermieri e posti letto, Cittadini (Aiop): “Urgente intervenire” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “La Carenza di personale medico e infermieristico e la limitata disponibilità di posti letto negli ospedali sono tra le maggiori criticità del Servizio Sanitario Nazionale, che in questa fase di emergenza pandemica è stato costretto a moltiplicare gli sforzi per gestire al meglio ricoveri e urgenze. La mancanza di medici e infermieri, ma anche di operatori sociosanitari, è il risultato il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Ladi personale medico estico e la limitata disponibilità dinegli ospedali sono tra le maggiori criticità del Servizio Sanitario Nazionale, che in questa fase di emergenza pandemica è stato costretto a moltiplicare gli sforzi per gestire al meglio ricoveri e urgenze. La mancanza di, ma anche di operatori sociosanitari, è il risultato il Mattino di Sicilia.

Advertising

iolanda_pitti : RT @OrtigiaP: COLPA DEI NOVAX LA SITUAZIONE OSPEDALIERA? NO! colpa della carenza di medici e infermieri, quelli che dovrebbero restare nei… - valy_s : RT @OrtigiaP: COLPA DEI NOVAX LA SITUAZIONE OSPEDALIERA? NO! colpa della carenza di medici e infermieri, quelli che dovrebbero restare nei… - MillaGentile : RT @OrtigiaP: COLPA DEI NOVAX LA SITUAZIONE OSPEDALIERA? NO! colpa della carenza di medici e infermieri, quelli che dovrebbero restare nei… - OrtigiaP : COLPA DEI NOVAX LA SITUAZIONE OSPEDALIERA? NO! colpa della carenza di medici e infermieri, quelli che dovrebbero re… - QSanit : Più poteri all’ @EMA_News per monitorare e gestire la carenza di #farmaci e dispositivi medici durante le emergenz… -