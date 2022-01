Calciomercato Salernitana, è fatta per l’arrivo di Sepe (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sussulto anche nella ricerca di un portiere per il Calciomercato della Salernitana: è fatta per l’arrivo di Sepe dal Parma Luigi Sepe sarà un nuovo portiere della Salernitana, finalmente attiva anche nei fatti concreti sul Calciomercato, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio. Il club campano ha definito con il Parma l’accordo che prevede l’arrivo in prestito del numero uno con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sussulto anche nella ricerca di un portiere per ildella: èperdidal Parma Luigisarà un nuovo portiere della, finalmente attiva anche nei fatti concreti sul, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio. Il club campano ha definito con il Parma l’accordo che prevedein prestito del numero uno con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento della salvezza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @OfficialUSS1919 | Primi contatti per far tornare in Italia #Eder - fedegranata1919 : News #Calciomercato: #Sepe è il nuovo portiere della #Salernitana il #portiere arriva con la formula del prestito c… - CalcioNews24 : Calciomercato #Salernitana, è fatta per l’arrivo di #Sepe - calciomercatogp : Sepe si trasferirà alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto (in caso di salvezza) dal Parma! #sepe… - Fantacalcio : Salernitana, fatta per Sepe dal Parma: la formula -