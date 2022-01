Calcio: Tudor 'Un piacere allenare il Verona, ora continuare a spingere' (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Noi stiamo bene, ma il Bologna è un avversario ostico", dice il tecnico dell'Hellas Verona - "E' stata una settimana breve, giocando di venerdì, ma abbiamo fatto il massimo per recuperare più energie ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Noi stiamo bene, ma il Bologna è un avversario ostico", dice il tecnico dell'Hellas- "E' stata una settimana breve, giocando di venerdì, ma abbiamo fatto il massimo per recuperare più energie ...

