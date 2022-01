Bono Vox spara a zero sugli U2: Mi imbarazzano le nostre canzoni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Salvate il soldato Bono Vox dalla follia La Repubblica, pagina 29, di Gino Castaldo. Succede. Le rockstar possono impazzire, è bene tenerlo a mente, Bono se ne esce, in un podcast chiamato Awards Chatter, gettando palate di malevolenza su qualità e storia del gruppo. Ha confessato che il nome U2 non gli è mai piaciuto, e perfino che si imbarazza, anzi diventa rosso quando risente le canzoni della band alla radio. Ancora peggio, se proprio deve salvare qualcosa, cita Vertigo, che per carità è un pezzone, e Miss Sarajevo che però, a essere puntigliosi, non è neanche un pezzo U2 bensì di un gruppo chiamato Passengers che nacque per gioco includendo i quattro U2 e Brian Eno per costruire vere o immaginarie colonne sonore. Un po’ pochino rispetto ai 45 anni di storia, agli oltre 200 milioni di dischi venduti, alle decine di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 20 gennaio 2022) Salvate il soldatoVox dalla follia La Repubblica, pagina 29, di Gino Castaldo. Succede. Le rockstar possono impazzire, è bene tenerlo a mente,se ne esce, in un podcast chiamato Awards Chatter, gettando palate di malevolenza su qualità e storia del gruppo. Ha confessato che il nome U2 non gli è mai piaciuto, e perfino che si imbarazza, anzi diventa rosso quando risente ledella band alla radio. Ancora peggio, se proprio deve salvare qualcosa, cita Vertigo, che per carità è un pezzone, e Miss Sarajevo che però, a essere puntigliosi, non è neanche un pezzo U2 bensì di un gruppo chiamato Passengers che nacque per gioco includendo i quattro U2 e Brian Eno per costruire vere o immaginarie colonne sonore. Un po’ pochino rispetto ai 45 anni di storia, agli oltre 200 milioni di dischi venduti, alle decine di ...

