Biden avverte Putin: “L’invasione dell’Ucraina sarebbe un disastro per la Russia” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Washington – L’invasione dell’Ucraina si rivelerebbe un “disastro” per la Russia di Vladimir Putin. Così il presidente Usa Joe Biden, nella conferenza stampa in corso alla Casa Bianca. Putin, ha detto Biden, dovrebbe fare fronte a sanzioni “mai viste prima”. Il “costo” di un’invasione dell’Ucraina, ha detto ancora Biden, sarebbe per la Russia “vero e pesante”. Mosca, ha aggiunto il presidente Usa, ha una “superiorità militare schiacciante” nei confronti dell’Ucraina, ma pagherebbe un prezzo altissimo” per un’invasione militare. Biden ha anche respinto le questioni riguardanti eventuali divisioni in seno alla Nato rispetto alla risposta da dare a Mosca. ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Washington –si rivelerebbe un “” per ladi Vladimir. Così il presidente Usa Joe, nella conferenza stampa in corso alla Casa Bianca., ha detto, dovrebbe fare fronte a sanzioni “mai viste prima”. Il “costo” di un’invasione, ha detto ancoraper la“vero e pesante”. Mosca, ha aggiunto il presidente Usa, ha una “superiorità militare schiacciante” nei confronti, ma pagherebbe un prezzo altissimo” per un’invasione militare.ha anche respinto le questioni riguardanti eventuali divisioni in seno alla Nato rispetto alla risposta da dare a Mosca. ...

