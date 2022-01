Barba e capelli: il museo di Van Gogh si trasforma in un centro di bellezza. La protesta della direttrice (Di giovedì 20 gennaio 2022) La creatività è femmina: in Olanda il museo di Van Gogh si trasforma in beauty center: la singolare forma di protesta contro le misure anti-covid ideata dalla direttrice Emilie Gordenker: “Parrucchieri aperti e musei chiusi? governo incoerente”. In base alle misure anti-covid olandesi, musei, teatri, bar e caffè non possono aprire, al contrario di parrucchieri, centri estetici e palestre. Ecco perché le estetiste hanno offerto manicure con con fiori di ciliegio e notti stellate ispirate al maestro olandese. In Olanda il museo di Van Gogh si trasforma in beauty center: la singolare forma di protesta contro le misure anti-covid ideata dalla direttrice Emilie Gordenker “Una visita al museo è sicura ed ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 20 gennaio 2022) La creatività è femmina: in Olanda ildi Vansiin beauty center: la singolare forma dicontro le misure anti-covid ideata dallaEmilie Gordenker: “Parrucchieri aperti e musei chiusi? governo incoerente”. In base alle misure anti-covid olandesi, musei, teatri, bar e caffè non possono aprire, al contrario di parrucchieri, centri estetici e palestre. Ecco perché le estetiste hanno offerto manicure con con fiori di ciliegio e notti stellate ispirate al maestro olandese. In Olanda ildi Vansiin beauty center: la singolare forma dicontro le misure anti-covid ideata dallaEmilie Gordenker “Una visita alè sicura ed ...

