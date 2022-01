Australian Open 2022: tutto facile per Rublev, avanti anche Tsitsipas e Auger-Aliassime (Di giovedì 20 gennaio 2022) tutto facile per Andrey Rublev che non delude le aspettative e porta a casa in tre set il match contro Ricardas Berankis (6-4 6-2 6-0); il russo concede sei game totali all’avversario, dominando poi sul finale. Vittoria anche per Marin Cilic che, non senza difficoltà, si impone in quattro set contro Norbert Gombos (6-2 6-3 3-6 7-6(6)), mentre il primo colpo di scena arriva dalla sfida tra Diego Schwartzman e Christopher O’Connell, con l’eliminazione in tre set dell’argentino numero 13 al mondo costretto ad arrendersi al 7-6(6) 6-4 6-4. Avanza Taylor Fritz dopo la grande vittoria in tre set contro lo statunitense Frances Tiafoe (6-4 6-3 7-6(5)), così come lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, che si è imposto agevolmente per 6-1 6-0 6-3 contro Philipp Kohlschreiber. TABELLONE MONTEPREMI Australian ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022)per Andreyche non delude le aspettative e porta a casa in tre set il match contro Ricardas Berankis (6-4 6-2 6-0); il russo concede sei game totali all’avversario, dominando poi sul finale. Vittoriaper Marin Cilic che, non senza difficoltà, si impone in quattro set contro Norbert Gombos (6-2 6-3 3-6 7-6(6)), mentre il primo colpo di scena arriva dalla sfida tra Diego Schwartzman e Christopher O’Connell, con l’eliminazione in tre set dell’argentino numero 13 al mondo costretto ad arrendersi al 7-6(6) 6-4 6-4. Avanza Taylor Fritz dopo la grande vittoria in tre set contro lo statunitense Frances Tiafoe (6-4 6-3 7-6(5)), così come lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, che si è imposto agevolmente per 6-1 6-0 6-3 contro Philipp Kohlschreiber. TABELLONE MONTEPREMI...

