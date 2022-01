Uomini e donne, Gemma Galgani è distrutta dal dolore: “Volati via tanti ricordi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ancora lacrime per Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne non riesce a trovare pace. È successo nelle scorse ore, un avvenimento che ha lasciato senza parole la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ancora lacrime per, la dama torinese dinon riesce a trovare pace. È successo nelle scorse ore, un avvenimento che ha lasciato senza parole la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

robersperanza : Sono oltre 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate in questa ultima settimana. È il numero più alto in… - DSantanche : Altra notte di follia a #Milano con un agente della polizia locale aggredito da diversi ragazzi. #Fdi chiede più si… - LiaQuartapelle : Buon lavoro cara @pinapic: contiamo su di te per fare bene come vicepresidente del parlamento europeo, proprio come… - DinoFirenze : @mariannaaprile @GranataElena Forse non si considera che ci sono donne con idee di destra come uomini di destra. E… - sevenblog_it : Uomini-omega e donne-alpha: l'eterna dicotomia tra generi, e il pericolo, e l'odio. La lettera dall'ira di Chiara M… -