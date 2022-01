Salvini gioca d'attesa. Ma il Cav resta ottimista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Non ho deciso, ma sono molto ottimista, non deluderò chi mi ha dato fiducia". Silvio Berlusconi va avanti consapevole dei rischi della partita quirinalizia che lo attende, senza alcuna intenzione di arrendersi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Non ho deciso, ma sono molto, non deluderò chi mi ha dato fiducia". Silvio Berlusconi va avanti consapevole dei rischi della partita quirinalizia che lo attende, senza alcuna intenzione di arrendersi

Advertising

iltirreno : ?? CORSA AL COLLE, GLI SCENARI - Parla il politologo Tarchi, fra i più esperti dei rapporti nel centrodestra: Berlus… - GiorgioAntonel1 : RT @salvini_giacomo: La lettera di Denis Verdini a Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri sul piano 'per eleggere Berlusconi' non è piaci… - Tag43_ita : A una settimana dal voto per il Quirinale, ancora non è chiaro chi possa essere il kingmaker. Salvini, spronato da… - gianluigidellac : @Corriere Non credo finirà come vorrebbero farci credere oggi. Salvini è un discontinuo ma furbo a sufficienza pe… - Frankf1842 : RT @salvini_giacomo: La lettera di Denis Verdini a Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri sul piano 'per eleggere Berlusconi' non è piaci… -