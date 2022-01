Rissa a piazza Piano di Corte: daspo urbano per le persone coinvolte (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’articolato Piano di controllo del territorio disposto dal Prefetto di Benevento a seguito di specifici comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, prosegue l’attività della Polizia di Stato per gli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo fine settimana del capoluogo sannita. Dopo i tempestivi interventi effettuati dagli agenti della “Volante” e della Squadra Mobile, nell’immediatezza dei fatti, nelle notti di domenica e lunedì, in pieno centro storico, il Questore di Benevento ha adottato la misura di prevenzione del “Divieto di Accesso alle Aree Urbane” per le persone coinvolte. La Divisione Anticrimine della Questura, diretta dal Vice Questore Angelo Lonardo, ha notificato il provvedimento ad una delle due persone coinvolte nel fatto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’articolatodi controllo del territorio disposto dal Prefetto di Benevento a seguito di specifici comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, prosegue l’attività della Polizia di Stato per gli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo fine settimana del capoluogo sannita. Dopo i tempestivi interventi effettuati dagli agenti della “Volante” e della Squadra Mobile, nell’immediatezza dei fatti, nelle notti di domenica e lunedì, in pieno centro storico, il Questore di Benevento ha adottato la misura di prevenzione del “Divieto di Accesso alle Aree Urbane” per le. La Divisione Anticrimine della Questura, diretta dal Vice Questore Angelo Lonardo, ha notificato il provvedimento ad una delle duenel fatto ...

Advertising

anteprima24 : ** Rissa a piazza Piano di Corte: daspo urbano per le persone coinvolte ** - patriziac6 : #Torino: Piazza Carducci metro - poliziotti- 2 vigili - 6 uomini #GTT. Pensavo ad una rapina o ad una rissa, invec… - salborgese : #berlusconialquirinale #noQUIRISILVIO E comunque mi sarebbe piaciuto assistere a una bella rissa con strappament… - PugliaReporter : Rissa a Barletta, un ferito in piazza e non è la prima volta. Residenti lamentano disagi - VIDEO: - InterMinabileXa : RT @Giacomo_Valenti: TGR: 'Torino, due ubriachi fermati per una rissa in piazza. Uno dei due non ricorda come ci sia finito lì.' AHAHAHAHA… -