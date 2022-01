Ranking WTA Camila Giorgi, quante posizioni guadagna col 3° turno agli Australian Open? Proiezioni di classifica (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una vittoria importante per il morale e i punti in classifica. Camila Giorgi si è qualificata al terzo turno degli Australian Open 2022. La marchigiana si è imposta con il punteggio di 6-2 7-6 (2) contro la ceca Tereza Martincova e ha messo fieno in cascina nel Ranking WTA. Grazie al risultato citato, l’azzurra ha raggiunto quota 1692, risalendo al 29° posto. Qualora la marchigiana dovesse poi qualificarsi agli ottavi di finale ci sarebbe un ulteriore step in termini di punteggio, fino a quota 1802, e di posizione (28° posto). Una qualificazione ai quarti varrebbe 1992 punti ed il 24° posto, mentre l’accesso alle semifinali la proietterebbe a 2342, per il 18° posto. In caso di ulteriore successo nel penultimo atto, inoltre, Giorgi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una vittoria importante per il morale e i punti insi è qualificata al terzodegli2022. La marchigiana si è imposta con il punteggio di 6-2 7-6 (2) contro la ceca Tereza Martincova e ha messo fieno in cascina nelWTA. Grazie al risultato citato, l’azzurra ha raggiunto quota 1692, risalendo al 29° posto. Qualora la marchigiana dovesse poi qualificarsiottavi di finale ci sarebbe un ulteriore step in termini di punteggio, fino a quota 1802, e di posizione (28° posto). Una qualificazione ai quarti varrebbe 1992 punti ed il 24° posto, mentre l’accesso alle semifinali la proietterebbe a 2342, per il 18° posto. In caso di ulteriore successo nel penultimo atto, inoltre,...

