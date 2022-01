Quirinale, Berlusconi più vicino al ritiro. Salvini, via al piano B (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più si infittiscono le telefonate più aumentano le voci di un Silvio Berlusconi scoraggiato per come procede ?l?operazione scoiattolo? che dovrebbe portare alla... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Più si infittiscono le telefonate più aumentano le voci di un Silvioscoraggiato per come procede ?l?operazione scoiattolo? che dovrebbe portare alla...

Advertising

fattoquotidiano : Berlusconi malato per andare ai processi, ‘con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici’, ma in corsa per il… - petergomezblog : Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla di… - fattoquotidiano : CONDANNATI (CON SENTENZE DEFINITIVE) - Mafiosi, tangentari e anche chi favorì la prostituzione. Da Denis Verdini a… - sidewayseye : RT @DarkLadyMouse: Fallita l'operazione scoiattolo, Berlusconi rinuncia alle ambizioni per il Quirinale e torna alla consueta operazione pa… - RQuirinale : RT @mariolavia: ===Il fallimento dell'operazione Berlusconi, giorni cruciali per il cdx. Il Cavaliere potrebbe stufarsi dei sovranisti e ri… -