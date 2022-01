PS4 Rilasciato PS4 PKG Tool v1 5

Leggi su gamesandconsoles

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lo sviluppatore pearlxcore dopo un anno dall’ultima release,haun nuovo aggiornamento di PS4 PKGcon la nuova versione 1.5.Questo strumento ci consente di visualizzare la libreria PS4 PKG, gestire ed eseguire varie operazioni sui PS4 PKG come le informazioni sui trofei,controllare se esistono aggiornamenti di un determinato gioco ecc. Questo non è un software che ti consente di ottenere giochi PS4 gratuiti. Requisiti .Net Framework 4.7.2 Caratteristiche Scansiona e visualizza la tua raccolta di librerie PKG PS4. Visualizza le informazioni sul pacco come le informazioni sui parametri PKG, l’elenco dei trofei PKG e la voce PKG. Rinomina ed esporta PKG in file excel. Controlla l’aggiornamento PKG. Invia PKG a PS4 tramite rete. Come utilizzare la funzione di installazione di pacchetti remoti Questo è compatibile solo con qualsiasi ...