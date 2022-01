Produzione di mascherine contraffatte ed insicure | l’intervento della GdF

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) PISA – Nel prosieguo dell’operazione “Burlamask”, la CompagniaGuardia di Finanza di Pontedera, che nel corsopandemia aveva individuato in provincia di Pisa una società centro didied, ha eseguito nei confrontimedesima un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa, su richiestaProcuraRepubblica di Pisa, per un ammontare complessivo di oltre 250.000 euro, corrispondente ai proventi illeciti ottenuti dallae commercializzazione dei dispositivi irregolari. L’impresa, infatti, nel corso dell’emergenza Covid-19, aveva rapidamente riconvertito la propria ...

... la Compagnia della Guardia di Finanza di Pontedera, che nel corso della pandemia aveva individuato in Calcinaia una societa centro di produzione di mascherine contraffatte ed insicure, ha eseguito ...... "È auspicabile - afferma Pecoraro - che il Comitato europeo di normazione definisca uno standard per la produzione e la certificazione di mascherine pensate per proteggere le persone dal SARS - CoV -...