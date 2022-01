MotoGP: frattura in allenamento per Remy Gardner - News (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inizia in salita il 2022 di Remy Gardner . Il campione del mondo 2021 della classe Moto2 è incappato in una caduta mentre si allenava in sella alla sua moto da cross. Il Motomondiale si prepara al ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inizia in salita il 2022 di. Il campione del mondo 2021 della classe Moto2 è incappato in una caduta mentre si allenava in sella alla sua moto da cross. Il Motomondiale si prepara al ...

Advertising

dianatamantini : MOTOGP - Lo scorso weekend Remy Gardner è incappato in un incidente in allenamento. Per lui una lesione ad un polso… - corsedimoto : MOTOGP - Lo scorso weekend Remy Gardner è incappato in un incidente in allenamento. Per lui una lesione ad un polso… -