L’addio a Michelotti su tutti i quotidiani …

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Corriere delle Sport –fischi di classe –, l’arbitro sereno Albertoera del ’30, aveva sei anni meno di Concetto Lo Bello, il tiranno di Siracusa. Lo Bello in campo accentuava le punte spigolose del suo carattere,aveva un modo di arbitrare meno rigido, raramente si metteva al centro della scena, ma riscuoteva il rispetto di. Erano gli anni in cui gli arbitri italiani per tutto il mondo erano “i migliori del mondo” Il San Paolo è lo stadio che porterà per sempre nel suo cuore. ‘Tredici anni dopo il debutto è li che chiude la carriera il 17 maggio 1981, Napoli-Juventus 0-1, Zoff è nella porta della Juve. In curva spunta uno striscione tutto per lui, mai successo prima per un arbitro, accadrà più spesso negli anni seguenti ma solo per offendere i ...