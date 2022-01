Inzaghi non vuole snobbare la Coppa Italia: ieri sera squadra ad Appiano Gentile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi l’Inter fa il suo esordio in Coppa Italia Inizierà questa sera il cammino dell’Inter nella Coppa Italia 21/22 con i nerazzurri che si troveranno di fronte l’Empoli di Andreazzoli. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi vuole dare il massimo anche nella competizione Nazionale e per questo motivo ieri sera la squadra è rimasta in ritiro ad Appiano Gentile. “Nonostante il titolo appena conquistato l’Inter non ha cominciato l’annata con i favori del pronostico, per colpa degli addii di Lukaku e Hakimi. Sul campo, però, è riuscita a ribaltare quei valori, facendo vedere di aver qualcosa in più rispetto alle rivali. Certo manca ancora tanto tempo, quasi un girone, per ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi l’Inter fa il suo esordio inInizierà questail cammino dell’Inter nella21/22 con i nerazzurri che si troveranno di fronte l’Empoli di Andreazzoli. Secondo il Corriere dello Sport, Simonedare il massimo anche nella competizione Nazionale e per questo motivolaè rimasta in ritiro ad. “Nonostante il titolo appena conquistato l’Inter non ha cominciato l’annata con i favori del pronostico, per colpa degli addii di Lukaku e Hakimi. Sul campo, però, è riuscita a ribaltare quei valori, facendo vedere di aver qualcosa in più rispetto alle rivali. Certo manca ancora tanto tempo, quasi un girone, per ...

Advertising

FBiasin : Non esiste conferenza nella quale #Inzaghi si dimentichi di ringraziare giocatori, dirigenza, proprietà. È probabi… - FBiasin : #Inzaghi: 'Le altre si nascondono indicandoci come favoriti? Deve essere da stimolo. Non serve andare a ottobre, ba… - GioC2392 : @cesololinter_19 Inzaghi lo attendeva per parlare di mercato, mi sa che non ha capito bene con chi ha a che fare. D… - imepicbrozo77 : RT @fcin1908it: Inter, Inzaghi non snobba la Coppa Italia. CdS: “Non a caso ieri sera…” - GianluigiEspos9 : Io che Io che bruc1o la casa di quel coglione di Inzaghi e gli stupr0 la figlia perché contro l'Atalanta non ha fat… -