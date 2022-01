Il «siuuu» di Ronaldo è arrivato agli Australian Open. E i tennisti non ne possono più (VIDEO) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo infastidisce, per vie traverse, i tennisti agli Australian Open. Per mezzo della gente, che non riesce a non imitare un suo verso diventato virale da un po’, trasportandolo nell’ovattato (una volta) contesto del tennis. Il verso in questione è il seguente: Nei primi due giorni dello Slam di Melbourne è diventato un tormentone, sugli spalti. Lasciando perplessi i giocatori: che fanno, fischiano? Disapprovano? O tifano? Non capivano. Andy Murray, in un’intervista dopo la sua epica vittoria in cinque set su Nikoloz Basilashvili, è stato a un certo punto interrotto dal verso. “Inizialmente ho pensato che mi stessero sfottendo, alcuni mi hanno fischiavano ieri durante il mio allenamento. Non ho idea del perché, quindi all’inizio era quello che pensavo fosse. Ma poi dopo ho capito che non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cristianoinfastidisce, per vie traverse, i. Per mezzo della gente, che non riesce a non imitare un suo verso diventato virale da un po’, trasportandolo nell’ovattato (una volta) contesto del tennis. Il verso in questione è il seguente: Nei primi due giorni dello Slam di Melbourne è diventato un tormentone, sugli spalti. Lasciando perplessi i giocatori: che fanno, fischiano? Disapprovano? O tifano? Non capivano. Andy Murray, in un’intervista dopo la sua epica vittoria in cinque set su Nikoloz Basilashvili, è stato a un certo punto interrotto dal verso. “Inizialmente ho pensato che mi stessero sfottendo, alcuni mi hanno fischiavano ieri durante il mio allenamento. Non ho idea del perché, quindi all’inizio era quello che pensavo fosse. Ma poi dopo ho capito che non ...

