Il rapporto Oxfam è un pugno nello stomaco | il sistema affama i deboli e arricchisce l’élite

Nel corso di questi due anni di pandemia, i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni passando da 700 a 1.500 miliardi di dollari, al ritmo di 15 mila dollari al secondo. nello stesso periodo a causa delle conseguenze dell'emergenza da Covid-19, 163 milioni di persone sono cadute in povertà, ovvero vivono con meno di 5,50 dollari al giorno. L'ultimo rapporto Oxfam La pandemia della disuguaglianza è un pugno nello stomaco. Così come il dato spaventoso da cui emerge che, nei primi 21 mesi della pandemia, il surplus patrimoniale di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, pari a +81,5 miliardi di dollari, equivale al costo completo stimato della vaccinazione per l'intera popolazione mondiale. E ancora che, in questo momento, i dieci super-ricchi detengono una ...

