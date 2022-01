Grande Fratello Vip, Delia Duran contro Soleil Sorge: “Alex Belli mi ha detto cosa è accaduto sotto le coperte, adesso tu devi dire la verità”. Lei replica così (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è neanche passata una settimana da quando Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 e già, inevitabilmente, si parla di lei. La modella venezuelana – ‘moglie’ di Alex Belli – è entrata come concorrente il 14 gennaio scorso: in quella occasione, il conduttore Alfonso Signorini ha invitato Soleil Sorge ad accogliere la new entry e subito il clima si è fatto teso, considerando la “chimica artistica” di Sorge e Belli, quando quest’ultimo era ancora un concorrente del reality. “Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute”, ha esordito Delia. Soleil è sembrata totalmente indifferente, quindi Lady Belli ha spiegato: “Dici una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è neanche passata una settimana da quandoè entrata nella Casa delVip 6 e già, inevitabilmente, si parla di lei. La modella venezuelana – ‘moglie’ di– è entrata come concorrente il 14 gennaio scorso: in quella occasione, il conduttore Alfonso Signorini ha invitatoad accogliere la new entry e subito il clima si è fatto teso, considerando la “chimica artistica” di, quando quest’ultimo era ancora un concorrente del reality. “Sono venuta qui per parlare con te e capire molte cose che sono accadute”, ha esorditoè sembrata totalmente indifferente, quindi Ladyha spiegato: “Dici una ...

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - La7tv : #lariachetira @EnricoLetta: '#DavidSassoli ha cambiato la storia europea con tante scelte importanti e fondamentali… - Clalblanca : RT @Grazia35424331: “caro zio, sono entrato nella casa del grande fratello pensando che la cosa più umiliante sarebbe stata creare una stor… - Erika52644672 : @GrandeFratello Visto che non è stato aggiornato da voi del grande fratello,scrivo qui a Delia del gesto che ha fat… -