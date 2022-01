Genoa, emergenza allenatore: Maran o Nicola le due opzioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Genoa deve fare i conti con il no di Labbadia e ora Maran e Nicola restano le uniche due opzioni Il no di Bruno Labbadia, arrivato per divergenze di mercato, ha spiazzato il Genoa che pensava di esser sicuro di aver trovato il nuovo allenatore. Invece non è stato così e ora i rossoblù si trovano in emergenza in panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero due le opzioni per il Grifone: Rolando Maran, esonerato lo scorso anno quando pagò anche per il focolaio Covid, e Davide Nicola, esperto in situazioni d’emergenza. Il Genoa, però, deve fare in fretta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ildeve fare i conti con il no di Labbadia e orarestano le uniche dueIl no di Bruno Labbadia, arrivato per divergenze di mercato, ha spiazzato ilche pensava di esser sicuro di aver trovato il nuovo. Invece non è stato così e ora i rossoblù si trovano inin panchina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero due leper il Grifone: Rolando, esonerato lo scorso anno quando pagò anche per il focolaio Covid, e Davide, esperto in situazioni d’. Il, però, deve fare in fretta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Due nomi per il #Genoa dopo il no di #Labbadia - Gianpaolo_5 : @alessan70001914 @alessandropirii @ALLEGRIAVITA1 @romeoagresti @GoalItalia Contro un Genoa in emergenza e oggettiva… - Inzaghiano : @DiInterista Hanno vinto con quei morti del Genoa e con un Napoli in super emergenza haha per il resto sempre schifo - napolista : #Tomori, menisco lesionato. Almeno un mese di stop, emergenza totale per Pioli Il centrale inglese s’è infortunato… - infoitsport : ULTIM’ORA – Emergenza Milan: Tomori esce col Genoa! Infortunio al ginocchio: la prima diagnosi -