Formazioni ufficiali Sassuolo Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ledimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la Coppa Italia 2021/2022.(4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Harroui, Magnanelli; Defrel, Raspadori, Kyriakopoulos; Scamacca. All. Dionisi(3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert; Zappa, Nandez, Ladinetti, Kourfalidis, Dalbert; Gagliano, Pavoletti. All. Mazzarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Archiviata la sconfitta casalinga in campionato contro il Verona, il Sassuolo di Dionisi alle ore 17.30 ospita il Cagliari nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In palio c'è il pa ...