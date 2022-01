«È stata lanciata dal balcone»: l’autopsia sulla bimba morta a Torino e il filmato della caduta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fatima, la bimba di 3 anni morta a Torino dopo essere precipitata dal balcone al quinto piano di una palazzina in via Milano, non è «scivolata dalle mani» di Azhar Mohssine. Il fatto che sia caduta troppo distante dalle ringhiere del ballatoio fa pensare che il corpo abbia compiuto una parabola fino a terra. Questo il risultato dell’autopsia svolta dal medico legale Roberto Testi. Che quindi accusa il patrigno di Fatima, già in carcere per omicidio colposo. Il giudice per le indagini preliminari non ha creduto alla sua motivazione: «Stavamo giocando sul balcone, non so come sia potuto succedere». Per ora però la procura contesta soltanto il dolo eventuale, ipotizzando che l’uomo con il suo comportamento abbia messo in pericolo la vita della bambina. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Fatima, ladi 3 annidopo essere precipitata dalal quinto piano di una palazzina in via Milano, non è «scivolata dalle mani» di Azhar Mohssine. Il fatto che siatroppo distante dalle ringhiere del ballatoio fa pensare che il corpo abbia compiuto una parabola fino a terra. Questo il risultato delsvolta dal medico legale Roberto Testi. Che quindi accusa il patrigno di Fatima, già in carcere per omicidio colposo. Il giudice per le indagini preliminari non ha creduto alla sua motivazione: «Stavamo giocando sul, non so come sia potuto succedere». Per ora però la procura contesta soltanto il dolo eventuale, ipotizzando che l’uomo con il suo comportamento abbia messo in pericolo la vitabambina. ...

