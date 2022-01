Dad, Bianchi svela i dati: “93,4% delle classi in presenza, di cui il 13,1% con attività integrata”. Più di un alunno su dieci fa lezione da casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le classi che in Italia ad oggi svolgono le lezioni completamente a distanza sono il 6,6 per cento del totale. In audizione in commissione Cultura alla Camera il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha finalmente rivelato i dati ufficiali sulla dad nelle scuole a una settimana dalla ripresa dopo le vacanze natalizie. I numeri non segnalano ancora una situazione di emergenza, ma il trend rispetto a settimana scorsa già è degno quanto meno di preoccupazione: gli alunni in presenza sono l’88,4%, ha svelato Bianchi. Significa che già dopo una settimana più di uno studente ogni dieci è già tornato a seguire le lezioni da casa, perché positivo o in quarantena: un dato quasi raddoppiato rispetto a sette giorni fa, quando lo stesso ministro aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Leche in Italia ad oggi svolgono le lezioni completamente a distanza sono il 6,6 per cento del totale. In audizione in commissione Cultura alla Camera il ministro dell’Istruzione, Patrizio, ha finalmente rivelato iufficiali sulla dad nelle scuole a una settimana dalla ripresa dopo le vacanze natalizie. I numeri non segnalano ancora una situazione di emergenza, ma il trend rispetto a settimana scorsa già è degno quanto meno di preoccupazione: gli alunni insono l’88,4%, hato. Significa che già dopo una settimana più di uno studente ogniè già tornato a seguire le lezioni da, perché positivo o in quarantena: un dato quasi raddoppiato rispetto a sette giorni fa, quando lo stesso ministro aveva ...

