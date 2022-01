Australian Open 2022, Camila Giorgi: “Oggi è stata una partita intensa. Contro Barty devo pensare al mio gioco” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Camila Giorgi ha staccato il biglietto per il terzo turno degli Australian Open 2022, dove se la vedrà con la numero uno del mondo, Ashleigh Barty. Contro la ceca Tereza Martincova è arrivata un’altra vittoria convincente, nonostante qualche timore nel secondo set, dopo quella all’esordio con la russa Potapova ed ora la marchigiana può guardare con fiducia alla sfida di venerdì Contro la beniamina di casa. Nell’intervista a fine partita e poi anche in conferenza stampa, Camila, come suo solito, è stata molto stringata, ma ha comunque analizzato il match odierno: “Credo che sia stata una partita molto intensa. Mi sono sentita bene, ho giocato bene e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha staccato il biglietto per il terzo turno degli, dove se la vedrà con la numero uno del mondo, Ashleighla ceca Tereza Martincova è arrivata un’altra vittoria convincente, nonostante qualche timore nel secondo set, dopo quella all’esordio con la russa Potapova ed ora la marchigiana può guardare con fiducia alla sfida di venerdìla beniamina di casa. Nell’intervista a finee poi anche in conferenza stampa,, come suo solito, èmolto stringata, ma ha comunque analizzato il match odierno: “Credo che siaunamolto. Mi sono sentita bene, ho giocato bene e ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - nevrotica9 : RT @carmenvanetti1: Adesso collassano anche i raccattapalle. Pedro Martinez e Federico Delbonis si precipitano in aiuto di un raccattap… - Doctor_D03 : RT @Eurosport_IT: BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli Austral… -