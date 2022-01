Aus Open | day 3 | Berrettini soffre ma vince | anche Sonego al 3° turno

Leggi su federtennis

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) A Melbourne nella terza giornata, riservata alla parte alta del tabellone, Matteo, settimo favorito del seeding, supera in quattro set la wild card statunitense Kozlov: Lorenzo, 25esima testa di serie, batte sempre in quattro set il tedesco Otte. In corsa al secondoc’èSinner, n.11 del seeding (parte bassa del draw), che tornerà in campo giovedì contro l’altro statunitense Johnson